Оржевская (Бахметева) Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оржевская (Бахметева) Мария Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.06.1849

Дата смерти

14.04.1896

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1849

Отец: Бахметев Николай Иванович

Мать: Бахметева (Муравьёва) Елизавета Николаевна

Бракосочетание
15.10.1878

Муж: Оржевский Владимир Васильевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
15.03.1890

Дочь: Оржевская Мария Владимировна

Отец ребёнка: Оржевский Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
01.01.1892

Сын: Оржевский Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Оржевский Владимир Васильевич

Смерть
14.04.1896
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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