Оржевская (Бахметева) Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.06.1849
Дата смерти14.04.1896
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1849
Бракосочетание
15.10.1878
Рождение ребёнка
15.03.1890
Дочь: Оржевская Мария Владимировна
Отец ребёнка: Оржевский Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
01.01.1892
Сын: Оржевский Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Оржевский Владимир Васильевич
Смерть
14.04.1896