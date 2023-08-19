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Оржевский Владимир Васильевич

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

18.08.1838

Дата смерти

После 1899

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
15.10.1878

Жена: Оржевская Мария Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
15.03.1890

Дочь: Оржевская Мария Владимировна

Мать ребёнка: Оржевская Мария Николаевна

Рождение ребёнка
01.01.1892

Сын: Оржевский Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Оржевская Мария Николаевна

Смерть
После 1899
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