Оржевский Владимир Васильевич
Место рождения
Дата рождения18.08.1838
Дата смертиПосле 1899
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.10.1878
Рождение ребёнка
15.03.1890
Дочь: Оржевская Мария Владимировна
Мать ребёнка: Оржевская Мария Николаевна
Рождение ребёнка
01.01.1892
Сын: Оржевский Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Оржевская Мария Николаевна
Смерть
После 1899