Бахметева (Муравьёва) Елизавета Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бахметева (Муравьёва) Елизавета Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.04.1824

Дата смерти

24.07.1868

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.06.1842

Муж: Бахметев Николай Иванович

Рождение ребёнка
?.03.1843

Сын: Бахметев Иван Николаевич

Отец ребёнка: Бахметев Николай Иванович

Рождение ребёнка
?.06.1845

Дочь: Бахметева Александра Николаевна

Отец ребёнка: Бахметев Николай Иванович

Рождение ребёнка
26.06.1849

Дочь: Оржевская (Бахметева) Мария Николаевна

Отец ребёнка: Бахметев Николай Иванович

Рождение ребёнка
05.06.1852

Сын: Бахметев Николай Николаевич

Отец ребёнка: Бахметев Николай Иванович

Смерть
24.07.1868

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