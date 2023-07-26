Бахметева (Муравьёва) Елизавета Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.04.1824
Дата смерти24.07.1868
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.06.1842
Рождение ребёнка
?.03.1843
Отец ребёнка: Бахметев Николай Иванович
Рождение ребёнка
?.06.1845
Дочь: Бахметева Александра Николаевна
Отец ребёнка: Бахметев Николай Иванович
Рождение ребёнка
26.06.1849
Дочь: Оржевская (Бахметева) Мария Николаевна
Отец ребёнка: Бахметев Николай Иванович
Рождение ребёнка
05.06.1852
Сын: Бахметев Николай Николаевич
Отец ребёнка: Бахметев Николай Иванович
Смерть
24.07.1868