Аскарова (Шамирова) Ханифа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аскарова (Шамирова) Ханифа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.04.1957

Пол

Женский

Добавил:

ФВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1957

Отец: Шамиров Ахматалы

Мать: Шамирова (Мамаева) Масрура

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аскаров Марат

Отец ребёнка: Аскаров Мансур

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Аскарова) Альбина

Отец ребёнка: Аскаров Мансур

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Бракосочетание
07.11.1978

Муж: Аскаров Мансур

Карбаны, Ярковский муниципальный район, Тюменская область

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