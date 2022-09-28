Аскарова (Шамирова) Ханифа
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.04.1957
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1957
Отец: Шамиров Ахматалы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аскаров Марат
Отец ребёнка: Аскаров Мансур
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Аскарова) Альбина
Отец ребёнка: Аскаров Мансур
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Бракосочетание
07.11.1978
Муж: Аскаров Мансур
Карбаны, Ярковский муниципальный район, Тюменская область