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Аскаров Мансур

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Место рождения

Карбаны, Ярковский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1957 г.р.

Дети

Добавил:

ФВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Карбаны, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
07.11.1978

Жена: Аскарова Ханифа

Карбаны, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Альбина

Мать ребёнка: Аскарова Ханифа

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аскаров Марат

Мать ребёнка: Аскарова Ханифа

п. Полярный, ЯНАО
Смерть
Неизвестно
Харп, Приуральский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Карбаны, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
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