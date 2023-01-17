Аскаров Мансур
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.11.1978
Жена: Аскарова Ханифа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Альбина
Мать ребёнка: Аскарова Ханифа
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аскаров Марат
Мать ребёнка: Аскарова Ханифа
п. Полярный, ЯНАО
Смерть
Неизвестно
Харп, Приуральский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно