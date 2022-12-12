Шамирова (Мамаева) Масрура
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мамаев Нияз
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.04.1956
Сын: Шамиров Нурислам
Отец ребёнка: Шамиров Ахматалы
Рождение ребёнка
18.04.1957
Дочь: Аскарова Ханифа
Отец ребёнка: Шамиров Ахматалы
Рождение ребёнка
23.01.1967
Дочь: Хасанова Наиля
Отец ребёнка: Шамиров Ахматалы
Рождение ребёнка
05.09.1971
Дочь: Накатаева Динара
Отец ребёнка: Шамиров Ахматалы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шамиров Талгат
Отец ребёнка: Шамиров Ахматалы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Туйчикова Гульсифа
Отец ребёнка: Шамиров Ахматалы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Балдина Хания
Отец ребёнка: Шамиров Ахматалы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шамиров Агзям
Отец ребёнка: Шамиров Ахматалы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сания
Отец ребёнка: Шамиров Ахматалы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шамиров Наиль
Отец ребёнка: Шамиров Ахматалы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бусаева Галия
Отец ребёнка: Шамиров Ахматалы
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно