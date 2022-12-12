Шамирова (Мамаева) Масрура — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШамирова (Мамаева) Масрура

Шамирова (Мамаева) Масрура

avatar

Место рождения

Карбаны, Ярковский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ФВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мамаев Нияз

Мать: не указана

Карбаны, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
08.04.1956

Сын: Шамиров Нурислам

Отец ребёнка: Шамиров Ахматалы

Карбаны, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
18.04.1957

Дочь: Аскарова Ханифа

Отец ребёнка: Шамиров Ахматалы

Рождение ребёнка
23.01.1967

Дочь: Хасанова Наиля

Отец ребёнка: Шамиров Ахматалы

Рождение ребёнка
05.09.1971

Дочь: Накатаева Динара

Отец ребёнка: Шамиров Ахматалы

Карбаны, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шамиров Талгат

Отец ребёнка: Шамиров Ахматалы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Туйчикова Гульсифа

Отец ребёнка: Шамиров Ахматалы

Карбаны, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Балдина Хания

Отец ребёнка: Шамиров Ахматалы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шамиров Агзям

Отец ребёнка: Шамиров Ахматалы

Карбаны, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сания

Отец ребёнка: Шамиров Ахматалы

Карбаны, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шамиров Наиль

Отец ребёнка: Шамиров Ахматалы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бусаева Галия

Отец ребёнка: Шамиров Ахматалы

Смерть
Неизвестно
Карбаны, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Карбаны, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close