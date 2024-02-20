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(Долгая) Наталья Кирилловна

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка

Дата рождения

24.08.1896

Дата смерти

04.05.1897

Пол

Женский

Отец

Около 1872 г.р.

Мать

Около 1872 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1896

Отец: Долгий Кирилл Федорович

Мать: Долгая Александра Нестеровна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка
Смерть
04.05.1897
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка
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