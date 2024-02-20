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Долгий Кирилл Федорович

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка

Дата рождения

Около 1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872

Отец: Долгий / Довгий / Федор Иванович

Мать: Долгая Мелания Зиновьевна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка
Рождение ребёнка
01.01.1892

Сын: Долгий Николай Кириллович

Мать ребёнка: Долгая Александра Нестеровна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка
Рождение ребёнка
04.10.1893

Сын: Долгий Сергей Кириллович

Мать ребёнка: Долгая Александра Нестеровна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка
Рождение ребёнка
24.08.1896

Дочь: Наталья Кирилловна

Мать ребёнка: Долгая Александра Нестеровна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка
Рождение ребёнка
31.03.1898

Сын: Долгий Ефим Кириллович

Мать ребёнка: Долгая Александра Нестеровна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долгая Александра Нестеровна

Смерть
Неизвестно
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