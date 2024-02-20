Долгий Кирилл Федорович
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка
Дата рожденияОколо 1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1872
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка
Рождение ребёнка
01.01.1892
Сын: Долгий Николай Кириллович
Мать ребёнка: Долгая Александра Нестеровна
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка
Рождение ребёнка
04.10.1893
Мать ребёнка: Долгая Александра Нестеровна
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка
Рождение ребёнка
24.08.1896
Дочь: Наталья Кирилловна
Мать ребёнка: Долгая Александра Нестеровна
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка
Рождение ребёнка
31.03.1898
Мать ребёнка: Долгая Александра Нестеровна
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно