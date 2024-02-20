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Долгая Александра Нестеровна

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка

Дата рождения

Около 1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долгий Кирилл Федорович

Рождение ребёнка
01.01.1892

Сын: Долгий Николай Кириллович

Отец ребёнка: Долгий Кирилл Федорович

Рождение ребёнка
04.10.1893

Сын: Долгий Сергей Кириллович

Отец ребёнка: Долгий Кирилл Федорович

Рождение ребёнка
24.08.1896

Дочь: (Долгая) Наталья Кирилловна

Отец ребёнка: Долгий Кирилл Федорович

Рождение ребёнка
31.03.1898

Сын: Долгий Ефим Кириллович

Отец ребёнка: Долгий Кирилл Федорович

Смерть
Неизвестно

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