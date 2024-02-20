Долгая Александра Нестеровна
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка
Дата рожденияОколо 1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1892
Сын: Долгий Николай Кириллович
Отец ребёнка: Долгий Кирилл Федорович
Рождение ребёнка
04.10.1893
Отец ребёнка: Долгий Кирилл Федорович
Рождение ребёнка
24.08.1896
Дочь: (Долгая) Наталья Кирилловна
Отец ребёнка: Долгий Кирилл Федорович
Рождение ребёнка
31.03.1898
Отец ребёнка: Долгий Кирилл Федорович
Смерть
Неизвестно