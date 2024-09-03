Миклушова (Ерёменко) Варвара Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миклушова (Ерёменко) Варвара Емельяновна

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Место рождения

Орша, Оршанский район, Витебская область

Дата рождения

1898

Дата смерти

12.02.1975

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Ерёменко Емельян

Мать: не указана

Орша, Оршанский район, Витебская область
Место жительства
Около 1918
Москва, город федерального значения Москва
Переехала с Петром из Орши в поисках работы
Бракосочетание
1918 или 1919

Муж: Миклушов Пётр (Петро) Семёнович

Москва, город федерального значения Москва
Родители Варвары не одобряли брак
Рождение ребёнка
После 1919

Дочь: (Миклушова) ? Петровна

Отец ребёнка: Миклушов Пётр (Петро) Семёнович

Москва, город федерального значения Москва
Родилась очень хилой, не успели даже дать имя
Рождение ребёнка
1920

Сын: Миклушов Николай Петрович

Отец ребёнка: Миклушов Пётр (Петро) Семёнович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 29.07.1923

Дочь: Матюшова (Миклушова) Нина Петровна

Отец ребёнка: Миклушов Пётр (Петро) Семёнович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
07.07.1929

Дочь: Пыльнова (Миклушова) Рая (Франя) Петровна

Отец ребёнка: Миклушов Пётр (Петро) Семёнович

Москва, город федерального значения Москва
Назвали в честь полячки Францишки (Franciszka), которая спасла и выходила отца Петра во время ПМВ
Эвакуация
Между 1942 и 1945
Около года с дочерями была в Башкортостане, потом вернулись в Москву
Работа или профессия
Между 1950 и 1970
Москва, город федерального значения Москва
Работала на заводе АзерВинТрест купорщицей (вставляла пробки в бутылки с помощью автомата)
Смерть
12.02.1975
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Рак желудка II степени с метастазами, раковая интоксикация
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Кладбище: Востряковское (Центральное) Номер участка: ЗИ/027/118/0269 Могила: 1) Миклушов Пётр Семёнович 1892-1970 гг.; 2) Миклушова Варвара Емельяновна 1898-1975 гг.; 3) Матюшова Нина Петровна 1923-... Показать все

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