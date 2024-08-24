Миклушов Николай Петрович
Место рождения
Дата рождения1920
Дата смерти17.11.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Образование
До 1940
7 лет школы
Упоминание
05.10.1940
С какого времени в Красной Армии
Призыв на военную службу
?.06.1941
Призван Советским РВК г. Москва Место службы: 1 омрр 3 БелФ
Военная награда
21.04.1945
Орден Славы III степени Должность: водитель 1ой Отд. Моторазведроты РО Штаба 3го Белорусского ф-та Имеет 2 ранения и 1 контузия
Демобилизация
09.05.1945
Инвалид III гр. ВОВ 24 отд. танк. бр-да 3й Белорус. фр. Зап. фр. с 6.1941 г. по 9.5.1945 г.
Работа или профессия
После 1945
Был водителем министра здравоохранения (машина - ЗИМ) Когда он приезжал домой на обед, сбегались дети посмотреть на машину, и иногда он их катал
Бракосочетание
Около 1947
Рождение ребёнка
Около 07.11.1949
Сын: Миклушов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Миклушова Татьяна Ивановна
Работа или профессия
После 1950
Работал таксистом
Смерть
17.11.1985
Причина смерти: Рак лёгких