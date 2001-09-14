Белоконь (Мартыненко) Устиния Владимировна
Место рождения
Дата рождения01.10.1905
Дата смерти14.09.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1905
Место жительства
С 1905 по 1922
Бракосочетание
18.11.1922
Рождение ребёнка
01.01.1936
Дочь: Тарабанова Галина Павловна
Отец ребёнка: Белоконь Павел Семёнович
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Бессмертная Нина Павловна
Отец ребёнка: Белоконь Павел Семёнович
Рождение ребёнка
1940
Сын: Белоконь Григорий Павлович
Отец ребёнка: Белоконь Павел Семёнович
Рождение ребёнка
1942
Дочь: Жилякова Валентина Павловна
Отец ребёнка: Белоконь Павел Семёнович
Рождение ребёнка
1942
Отец ребёнка: Белоконь Павел Семёнович
Рождение ребёнка
24.06.1946
Дочь: Сафронова Вера Павловна
Отец ребёнка: Белоконь Павел Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белоконь Григорий Павлович
Отец ребёнка: Белоконь Павел Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Белоконь Павел Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Белоконь Павел Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Белоконь Павел Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Белоконь Павел Семёнович
Смерть
14.09.2001