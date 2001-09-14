Белоконь (Мартыненко) Устиния Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоконь (Мартыненко) Устиния Владимировна

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Место рождения

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

01.10.1905

Дата смерти

14.09.2001

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1905

Отец: Мартыненко Владимир Васильевич

Мать: Мартыненко Ульяна Алексеевна

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Место жительства
С 1905 по 1922
Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
18.11.1922

Муж: Белоконь Павел Семёнович

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
01.01.1936

Дочь: Тарабанова Галина Павловна

Отец ребёнка: Белоконь Павел Семёнович

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Бессмертная Нина Павловна

Отец ребёнка: Белоконь Павел Семёнович

Рождение ребёнка
1940

Сын: Белоконь Григорий Павлович

Отец ребёнка: Белоконь Павел Семёнович

Рождение ребёнка
1942

Дочь: Жилякова Валентина Павловна

Отец ребёнка: Белоконь Павел Семёнович

Рождение ребёнка
1942

Сын: Белоконь Иван Павлович

Отец ребёнка: Белоконь Павел Семёнович

Рождение ребёнка
24.06.1946

Дочь: Сафронова Вера Павловна

Отец ребёнка: Белоконь Павел Семёнович

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белоконь Григорий Павлович

Отец ребёнка: Белоконь Павел Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белоконь Иван Павлович

Отец ребёнка: Белоконь Павел Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белоконь Павел Павлович

Отец ребёнка: Белоконь Павел Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белоконь Пётр Павлович

Отец ребёнка: Белоконь Павел Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белоконь Андрей Павлович

Отец ребёнка: Белоконь Павел Семёнович

Смерть
14.09.2001
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