Мартыненко (Чёрная) Ульяна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартыненко (Чёрная) Ульяна Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.1879

Дата смерти

12.04.1958

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1879

Отец: Чёрный Алексей Галактионович

Мать: не указана

Бракосочетание
25.10.1898

Муж: Мартыненко Владимир Васильевич

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Место жительства
1898
Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
07.05.1900

Дочь: Слюсарь Пелагея Владимировна

Отец ребёнка: Мартыненко Владимир Васильевич

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
28.09.1903

Дочь: Мартыненко Ефросинья Владимировна

Отец ребёнка: Мартыненко Владимир Васильевич

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
01.10.1905

Дочь: Белоконь Устиния Владимировна

Отец ребёнка: Мартыненко Владимир Васильевич

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
29.10.1907

Дочь: Сердюк Мария Владимировна

Отец ребёнка: Мартыненко Владимир Васильевич

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
13.01.1910

Сын: Мартыненко Иван Владимирович

Отец ребёнка: Мартыненко Владимир Васильевич

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1912

Сын: Мартыненко Василий Владимирович

Отец ребёнка: Мартыненко Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Саранец Ульяна Емельяновна

Отец ребёнка: Верба Емельян Климович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Верба Емельян Климович

Смерть
12.04.1958
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