Мартыненко (Чёрная) Ульяна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.09.1879
Дата смерти12.04.1958
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1879
Отец: Чёрный Алексей Галактионович
Мать: не указана
Бракосочетание
25.10.1898
Место жительства
1898
Рождение ребёнка
07.05.1900
Дочь: Слюсарь Пелагея Владимировна
Отец ребёнка: Мартыненко Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
28.09.1903
Дочь: Мартыненко Ефросинья Владимировна
Отец ребёнка: Мартыненко Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
01.10.1905
Дочь: Белоконь Устиния Владимировна
Отец ребёнка: Мартыненко Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
29.10.1907
Дочь: Сердюк Мария Владимировна
Отец ребёнка: Мартыненко Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
13.01.1910
Сын: Мартыненко Иван Владимирович
Отец ребёнка: Мартыненко Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
1912
Сын: Мартыненко Василий Владимирович
Отец ребёнка: Мартыненко Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Саранец Ульяна Емельяновна
Отец ребёнка: Верба Емельян Климович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.04.1958