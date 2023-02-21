Чёрный Алексей Галактионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смертиС 1879 по 1952
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Чёрный Галактион Григорьевич
Мать: Чёрная Параскева
Рождение ребёнка
15.09.1879
Дочь: Мартыненко Ульяна Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1879
Сын: Чёрный Никифор Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
С 1879 по 1952