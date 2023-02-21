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Чёрный Алексей Галактионович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

С 1879 по 1952

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Чёрный Галактион Григорьевич

Мать: Чёрная Параскева

Рождение ребёнка
15.09.1879

Дочь: Мартыненко Ульяна Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1879

Сын: Чёрный Никифор Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
С 1879 по 1952
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