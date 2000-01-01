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Чёрный Галактион Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1774 и 1824

Дата смерти

Между 1839 и 1924

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1774 и 1824

Отец: Чёрный Григорий Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839

Сын: Чёрный Григорий Галактионович

Мать ребёнка: Чёрная Параскева

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Чёрная Анна Галактионовна

Мать ребёнка: Чёрная Параскева

Рождение ребёнка
1847

Сын: Чёрный Иван Галактионович

Мать ребёнка: Чёрная Параскева

Рождение ребёнка
1849

Сын: Чёрный Пётр Галактионович

Мать ребёнка: Чёрная Параскева

Рождение ребёнка
1852

Сын: Чёрный Алексей Галактионович

Мать ребёнка: Чёрная Параскева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чёрная Параскева

Смерть
Между 1839 и 1924
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