Чёрный Галактион Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1774 и 1824
Дата смертиМежду 1839 и 1924
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1774 и 1824
Отец: Чёрный Григорий Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1839
Сын: Чёрный Григорий Галактионович
Мать ребёнка: Чёрная Параскева
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Чёрная Анна Галактионовна
Мать ребёнка: Чёрная Параскева
Рождение ребёнка
1847
Сын: Чёрный Иван Галактионович
Мать ребёнка: Чёрная Параскева
Рождение ребёнка
1849
Сын: Чёрный Пётр Галактионович
Мать ребёнка: Чёрная Параскева
Рождение ребёнка
1852
Сын: Чёрный Алексей Галактионович
Мать ребёнка: Чёрная Параскева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чёрная Параскева
Смерть
Между 1839 и 1924