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Чёрная Параскева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

С 1839 по 1914

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839

Сын: Чёрный Григорий Галактионович

Отец ребёнка: Чёрный Галактион Григорьевич

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Чёрная Анна Галактионовна

Отец ребёнка: Чёрный Галактион Григорьевич

Рождение ребёнка
1847

Сын: Чёрный Иван Галактионович

Отец ребёнка: Чёрный Галактион Григорьевич

Рождение ребёнка
1849

Сын: Чёрный Пётр Галактионович

Отец ребёнка: Чёрный Галактион Григорьевич

Рождение ребёнка
1852

Сын: Чёрный Алексей Галактионович

Отец ребёнка: Чёрный Галактион Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чёрный Галактион Григорьевич

Смерть
С 1839 по 1914
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