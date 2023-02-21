Чёрная Параскева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиС 1839 по 1914
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1839
Сын: Чёрный Григорий Галактионович
Отец ребёнка: Чёрный Галактион Григорьевич
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Чёрная Анна Галактионовна
Отец ребёнка: Чёрный Галактион Григорьевич
Рождение ребёнка
1847
Сын: Чёрный Иван Галактионович
Отец ребёнка: Чёрный Галактион Григорьевич
Рождение ребёнка
1849
Сын: Чёрный Пётр Галактионович
Отец ребёнка: Чёрный Галактион Григорьевич
Рождение ребёнка
1852
Сын: Чёрный Алексей Галактионович
Отец ребёнка: Чёрный Галактион Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
С 1839 по 1914