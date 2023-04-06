Верба Емельян Климович
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смертиПосле 1907
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1862
Рождение ребёнка
06.12.1894
Дочь: Верба Варвара Емельяновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Саранец Ульяна Емельяновна
Мать ребёнка: Мартыненко Ульяна Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1907