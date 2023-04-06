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Верба Емельян Климович

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Место рождения

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

1862

Дата смерти

После 1907

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Место жительства
С 1862
Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
06.12.1894

Дочь: Верба Варвара Емельяновна

Мать ребёнка: не указана

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Саранец Ульяна Емельяновна

Мать ребёнка: Мартыненко Ульяна Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мартыненко Ульяна Алексеевна

Смерть
После 1907
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