Тарабанова (Белоконь) Галина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарабанова (Белоконь) Галина Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1936

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1936

Отец: Белоконь Павел Семёнович

Мать: Белоконь Устиния Владимировна

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