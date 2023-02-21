Белоконь Григорий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоконь Григорий Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1940

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: Белоконь Павел Семёнович

Мать: Белоконь Устиния Владимировна

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