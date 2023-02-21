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Белоконь Григорий Павлович
Белоконь Григорий Павлович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1940
Пол
Мужской
Отец
Белоконь Павел Семёнович
1903 г.р.
Мать
Белоконь (Мартыненко) Устиния Владимировна
1905 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940
Отец:
Белоконь Павел Семёнович
Мать:
Белоконь Устиния Владимировна
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