Пирожков Герасим Кодратов
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиДо 1849
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Пирожков - Алексеев Кодратий
Мать: ?
Рождение ребёнка
02.09.1839
Мать ребёнка: Евдокия (Лаврентиева)
Рождение ребёнка
02.10.1840
Сын: Пирожков Денисий Герасимов
Мать ребёнка: Евдокия (Лаврентиева)
Рождение ребёнка
07.09.1847
Дочь: Анна Герасимова
Мать ребёнка: Евдокия (Лаврентиева)
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Тамбова Анна Герасимова
Мать ребёнка: Аграфена (Агрипина) Александрова
Рождение ребёнка
09.11.1852
Дочь: Екатерина Герасимова
Мать ребёнка: Аграфена (Агрипина) Александрова
Военная служба
1852
Псковского внутреннего гарнизонного батальона унтер-офицер
Бракосочетание
20.02.1853
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Военная служба
1853
лейб-гвардии Екатериновского гренадерского полка унтер-офицер
Военная служба
1856
отпущенный по билету унтер-офицер Его Величества лейб-гвардии Екатеринославского полка
Рождение ребёнка
05.04.1859
Дочь: Фиона Герасимова
Мать ребёнка: Аграфена (Агрипина) Александрова
Рождение ребёнка
1863
Сын: Пирожков Василий Герасимов
Мать ребёнка: Аграфена (Агрипина) Александрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия (Лаврентиева)
Смерть
До 1849