Пирожков Герасим Кодратов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПирожков Герасим Кодратов

Пирожков Герасим Кодратов

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1818

Дата смерти

До 1849

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Пирожков - Алексеев Кодратий

Мать: ?

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.09.1839

Сын: Пирожков Иоанн Герасимов

Мать ребёнка: Евдокия (Лаврентиева)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.10.1840

Сын: Пирожков Денисий Герасимов

Мать ребёнка: Евдокия (Лаврентиева)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.09.1847

Дочь: Анна Герасимова

Мать ребёнка: Евдокия (Лаврентиева)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Тамбова Анна Герасимова

Мать ребёнка: Аграфена (Агрипина) Александрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.11.1852

Дочь: Екатерина Герасимова

Мать ребёнка: Аграфена (Агрипина) Александрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Военная служба
1852
Псковского внутреннего гарнизонного батальона унтер-офицер
Бракосочетание
20.02.1853

Жена: Аграфена (Агрипина) Александрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Военная служба
1853
лейб-гвардии Екатериновского гренадерского полка унтер-офицер
Военная служба
1856
отпущенный по билету унтер-офицер Его Величества лейб-гвардии Екатеринославского полка
Рождение ребёнка
05.04.1859

Дочь: Фиона Герасимова

Мать ребёнка: Аграфена (Агрипина) Александрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Пирожков Василий Герасимов

Мать ребёнка: Аграфена (Агрипина) Александрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия (Лаврентиева)

Смерть
До 1849
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close