Тамбова (Пирожкова) Анна Герасимова
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смерти27.09.1883
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Бракосочетание
05.07.1876
Муж: Тамбов Семён Ульянов
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.07.1876
Отец ребёнка: Тамбов Семён Ульянов
Рождение ребёнка
19.12.1877
Сын: Тамбов Пётр Семёнов
Отец ребёнка: Тамбов Семён Ульянов
Рождение ребёнка
10.10.1880
Дочь: Параскева Семёнова
Отец ребёнка: Тамбов Семён Ульянов
Рождение ребёнка
05.08.1883
Дочь: Мария Семёнова
Отец ребёнка: Тамбов Семён Ульянов
Смерть
27.09.1883
Рождение ребёнка
До 1883
Дочь: Анна Семёнова
Отец ребёнка: Тамбов Семён Ульянов