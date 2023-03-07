Тамбова (Пирожкова) Анна Герасимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тамбова (Пирожкова) Анна Герасимова

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1850

Дата смерти

27.09.1883

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Пирожков Герасим Кодратов

Мать: Аграфена (Агрипина) Александрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
05.07.1876

Муж: Тамбов Семён Ульянов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.07.1876

Сын: Тамбов Антоний Семёнов

Отец ребёнка: Тамбов Семён Ульянов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.12.1877

Сын: Тамбов Пётр Семёнов

Отец ребёнка: Тамбов Семён Ульянов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.10.1880

Дочь: Параскева Семёнова

Отец ребёнка: Тамбов Семён Ульянов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.08.1883

Дочь: Мария Семёнова

Отец ребёнка: Тамбов Семён Ульянов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
27.09.1883
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1883

Дочь: Анна Семёнова

Отец ребёнка: Тамбов Семён Ульянов

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