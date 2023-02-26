Аграфена (Агрипина) Александрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Тамбова Анна Герасимова
Отец ребёнка: Пирожков Герасим Кодратов
Рождение ребёнка
09.11.1852
Дочь: Екатерина Герасимова
Отец ребёнка: Пирожков Герасим Кодратов
Бракосочетание
20.02.1853
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.04.1859
Дочь: Фиона Герасимова
Отец ребёнка: Пирожков Герасим Кодратов
Рождение ребёнка
1863
Сын: Пирожков Василий Герасимов
Отец ребёнка: Пирожков Герасим Кодратов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
Неизвестно