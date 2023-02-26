Аграфена (Агрипина) Александрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАграфена (Агрипина) Александрова

Аграфена (Агрипина) Александрова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Тамбова Анна Герасимова

Отец ребёнка: Пирожков Герасим Кодратов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.11.1852

Дочь: Екатерина Герасимова

Отец ребёнка: Пирожков Герасим Кодратов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
20.02.1853

Муж: Пирожков Герасим Кодратов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.04.1859

Дочь: Фиона Герасимова

Отец ребёнка: Пирожков Герасим Кодратов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Пирожков Василий Герасимов

Отец ребёнка: Пирожков Герасим Кодратов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close