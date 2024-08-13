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Кобляков Потап Дорофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Кобляков Дорофей Анисимович

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Красникова (Коблякова) Агрипина Потаповна

Мать ребёнка: Коблякова (Коблякова) Анна Акимовна

Рождение ребёнка
1826

Дочь: (Коблякова) Мелания Потаповна

Мать ребёнка: Коблякова (Коблякова) Анна Акимовна

Рождение ребёнка
1828

Сын: Кобляков Иван Потапович

Мать ребёнка: Коблякова (Коблякова) Анна Акимовна

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Аксенова (Коблякова) Александра Потаповна

Мать ребёнка: Коблякова (Коблякова) Анна Акимовна

Рождение ребёнка
16.06.1839

Сын: Кобляков Иван Потапович

Мать ребёнка: Коблякова (Коблякова) Анна Акимовна

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