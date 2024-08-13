Кобляков Потап Дорофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Кобляков Дорофей Анисимович
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Красникова (Коблякова) Агрипина Потаповна
Мать ребёнка: Коблякова (Коблякова) Анна Акимовна
Рождение ребёнка
1826
Дочь: (Коблякова) Мелания Потаповна
Мать ребёнка: Коблякова (Коблякова) Анна Акимовна
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Коблякова (Коблякова) Анна Акимовна
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Аксенова (Коблякова) Александра Потаповна
Мать ребёнка: Коблякова (Коблякова) Анна Акимовна
Рождение ребёнка
16.06.1839
Мать ребёнка: Коблякова (Коблякова) Анна Акимовна