Красникова (Коблякова) Агрипина Потаповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красникова (Коблякова) Агрипина Потаповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Кобляков Потап Дорофеевич

Мать: Коблякова (Коблякова) Анна Акимовна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Красникова (Красникова) Пелагея Петровна

Отец ребёнка: Красников Петр Красных Николаевич

Рождение ребёнка
?.09.1850

Дочь: (Красникова) Устинья Петровна

Отец ребёнка: Красников Петр Красных Николаевич

Рождение ребёнка
1858

Сын: Красников Антон Петрович

Отец ребёнка: Красников Петр Красных Николаевич

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