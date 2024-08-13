Красникова (Коблякова) Агрипина Потаповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Красникова (Красникова) Пелагея Петровна
Отец ребёнка: Красников Петр Красных Николаевич
Рождение ребёнка
?.09.1850
Дочь: (Красникова) Устинья Петровна
Отец ребёнка: Красников Петр Красных Николаевич
Рождение ребёнка
1858
Отец ребёнка: Красников Петр Красных Николаевич