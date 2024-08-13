Аксенова (Коблякова) Александра Потаповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смерти05.03.1897
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вишнякова (Аксенова) Наталья Егоровна
Отец ребёнка: Аксенов Егор Васильевич
Рождение ребёнка
17.08.1863
Отец ребёнка: Аксенов Егор Васильевич
Рождение ребёнка
14.11.1864
Дочь: (Аксенова) Екатерина Егоровна
Отец ребёнка: Аксенов Егор Васильевич
Рождение ребёнка
04.03.1867
Отец ребёнка: Аксенов Егор Васильевич
Рождение ребёнка
02.08.1869
Отец ребёнка: Аксенов Егор Васильевич
Рождение ребёнка
12.10.1871
Отец ребёнка: Аксенов Егор Васильевич
Рождение ребёнка
25.08.1874
Дочь: Мулюкина (Аксенова) Наталья Егоровна
Отец ребёнка: Аксенов Егор Васильевич
Рождение ребёнка
06.04.1877
Дочь: Аксенова (Аксенова) Ирина Егоровна
Отец ребёнка: Аксенов Егор Васильевич
Рождение ребёнка
17.05.1879
Сын: Аксенов Константин Егорович
Отец ребёнка: Аксенов Егор Васильевич
Смерть
05.03.1897
Похороны
06.03.1897