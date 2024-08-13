Аксенова (Коблякова) Александра Потаповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксенова (Коблякова) Александра Потаповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

05.03.1897

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Кобляков Потап Дорофеевич

Мать: Коблякова (Коблякова) Анна Акимовна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вишнякова (Аксенова) Наталья Егоровна

Отец ребёнка: Аксенов Егор Васильевич

Рождение ребёнка
17.08.1863

Сын: Аксенов Андрей Егорович

Отец ребёнка: Аксенов Егор Васильевич

Рождение ребёнка
14.11.1864

Дочь: (Аксенова) Екатерина Егоровна

Отец ребёнка: Аксенов Егор Васильевич

Рождение ребёнка
04.03.1867

Сын: Аксенов Никифор Егорович

Отец ребёнка: Аксенов Егор Васильевич

Рождение ребёнка
02.08.1869

Сын: Аксенов Максим Егорович

Отец ребёнка: Аксенов Егор Васильевич

Рождение ребёнка
12.10.1871

Сын: Аксенов Дмитрий Егорович

Отец ребёнка: Аксенов Егор Васильевич

Рождение ребёнка
25.08.1874

Дочь: Мулюкина (Аксенова) Наталья Егоровна

Отец ребёнка: Аксенов Егор Васильевич

Рождение ребёнка
06.04.1877

Дочь: Аксенова (Аксенова) Ирина Егоровна

Отец ребёнка: Аксенов Егор Васильевич

Рождение ребёнка
17.05.1879

Сын: Аксенов Константин Егорович

Отец ребёнка: Аксенов Егор Васильевич

Смерть
05.03.1897
Похороны
06.03.1897

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