Коблякова (Коблякова) Анна Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коблякова (Коблякова) Анна Акимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Красникова (Коблякова) Агрипина Потаповна

Отец ребёнка: Кобляков Потап Дорофеевич

Рождение ребёнка
1826

Дочь: (Коблякова) Мелания Потаповна

Отец ребёнка: Кобляков Потап Дорофеевич

Рождение ребёнка
1828

Сын: Кобляков Иван Потапович

Отец ребёнка: Кобляков Потап Дорофеевич

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Аксенова (Коблякова) Александра Потаповна

Отец ребёнка: Кобляков Потап Дорофеевич

Рождение ребёнка
16.06.1839

Сын: Кобляков Иван Потапович

Отец ребёнка: Кобляков Потап Дорофеевич

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