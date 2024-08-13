Коблякова (Коблякова) Анна Акимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Красникова (Коблякова) Агрипина Потаповна
Отец ребёнка: Кобляков Потап Дорофеевич
Рождение ребёнка
1826
Дочь: (Коблякова) Мелания Потаповна
Отец ребёнка: Кобляков Потап Дорофеевич
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Кобляков Потап Дорофеевич
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Аксенова (Коблякова) Александра Потаповна
Отец ребёнка: Кобляков Потап Дорофеевич
Рождение ребёнка
16.06.1839
Отец ребёнка: Кобляков Потап Дорофеевич