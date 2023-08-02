Андросов / Андрусов / Алексей Семенович
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1855
Рождение ребёнка
23.04.1860
Сын: Андросов / Андрусов / Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Феодосия Семеновна
Рождение ребёнка
25.12.1867
Рождение ребёнка
25.12.1867
Сын: Андросов / Андрусов / Степан Алексеевич
Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Феодосия Семеновна
Рождение ребёнка
25.06.1870
Сын: Андросов / Андрусов / Прохор Алексеевич
Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Феодосия Семеновна
Смерть
Неизвестно