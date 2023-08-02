Андрусова / Андросова / Евдокия
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1829
Сын: Андросов / Андрусов / Яков Семенович
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Семен Демидович
Рождение ребёнка
1831
Дочь: (Андросов / Андрусов /) Наталья Семеновна
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Семен Демидович
Рождение ребёнка
1835
Сын: Андросов / Андрусов / Алексей Семенович
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Семен Демидович
Смерть
Неизвестно