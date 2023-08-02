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Андросов / Андрусов / Семен Демидович

Место рождения

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Андросов / Андрусов / Демид Сергеевич

Мать: Андрусова / Андросова / Анна

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андрусова / Андросова / Евдокия

Рождение ребёнка
1829

Сын: Андросов / Андрусов / Яков Семенович

Мать ребёнка: Андрусова / Андросова / Евдокия

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: (Андросов / Андрусов /) Наталья Семеновна

Мать ребёнка: Андрусова / Андросова / Евдокия

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Андросов / Андрусов / Алексей Семенович

Мать ребёнка: Андрусова / Андросова / Евдокия

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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