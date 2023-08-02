Андросов / Андрусов / Семен Демидович
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1829
Сын: Андросов / Андрусов / Яков Семенович
Мать ребёнка: Андрусова / Андросова / Евдокия
Рождение ребёнка
1831
Дочь: (Андросов / Андрусов /) Наталья Семеновна
Мать ребёнка: Андрусова / Андросова / Евдокия
Рождение ребёнка
1835
Сын: Андросов / Андрусов / Алексей Семенович
Мать ребёнка: Андрусова / Андросова / Евдокия
Смерть
Неизвестно