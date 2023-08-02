Андросова / Андрусова / Феодосия Семеновна
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1855
Сын: Андросов / Андрусов / Иван Алексеевич
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Алексей Семенович
Рождение ребёнка
23.04.1860
Рождение ребёнка
25.12.1867
Рождение ребёнка
25.12.1867
Рождение ребёнка
25.06.1870
Смерть
Неизвестно