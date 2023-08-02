Андросова / Андрусова / Феодосия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андросова / Андрусова / Феодосия Семеновна

Место рождения

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андросов / Андрусов / Алексей Семенович

Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Андросов / Андрусов / Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Алексей Семенович

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.04.1860

Сын: Андросов / Андрусов / Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Алексей Семенович

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
25.12.1867

Сын: Андросов / Андрусов / Федор Алексеевич

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Алексей Семенович

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
25.12.1867

Сын: Андросов / Андрусов / Степан Алексеевич

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Алексей Семенович

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
25.06.1870

Сын: Андросов / Андрусов / Прохор Алексеевич

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Алексей Семенович

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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