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Васильев Сергей

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

22.10.1900

Дата смерти

16.12.1959

Пол

Мужской

Отец

1838 г.р.

Мать

Жена

1902 г.р.
1900 г.р.
1918 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1900

Отец: Васильев Дмитрий

Мать: ?

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Мясникова) Варвара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Мясникова) Варвара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильева Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рабинович (Водяницкая) Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рабинович (Водяницкая) Галина

Работа или профессия
Неизвестно
кинорежиссёр, сценарист, актёр
Смерть
16.12.1959
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно

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