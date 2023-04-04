Васильев Сергей
Место рождения
Дата рождения22.10.1900
Дата смерти16.12.1959
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1900
Отец: Васильев Дмитрий
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Мясникова) Варвара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Мясникова) Варвара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васильева Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рабинович (Водяницкая) Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
кинорежиссёр, сценарист, актёр
Смерть
16.12.1959
Похороны
Неизвестно