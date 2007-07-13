Рабинович (Водяницкая) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рабинович (Водяницкая) Галина

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Место рождения

Харьковская, Российская империя

Дата рождения

26.08.1918

Дата смерти

13.07.2007

Пол

Женский

Отец

1893 г.р.

Мать

1893 г.р.

Муж

1909 г.р.
1905 г.р.
1900 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1918

Отец: Водяницкий Владимир

Мать: Морозова-Водяницкая Нина

Харьковская, Российская империя
Бракосочетание
1943

Муж: Рабинович (фрэз) Илья

Развод
1946

Муж: Рабинович (фрэз) Илья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Васильев Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арнштам Лео

Смерть
13.07.2007
Москва, город федерального значения Москва
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