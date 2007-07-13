Рабинович (Водяницкая) Галина
Место рожденияХарьковская, Российская империя
Дата рождения26.08.1918
Дата смерти13.07.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1918
Отец: Водяницкий Владимир
Мать: Морозова-Водяницкая Нина
Харьковская, Российская империя
Бракосочетание
1943
Развод
1946
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Васильев Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Васильев Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Арнштам Лео
Смерть
13.07.2007
Москва, город федерального значения Москва