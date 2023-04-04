Водяницкий Владимир
Место рождения
Дата рождения05.01.1893
Дата смерти30.11.1971
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1893
Отец: Водяницкий Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Морозова-Водяницкая (Морозова) Нина
Работа или профессия
Неизвестно
биолог
Рождение ребёнка
26.08.1918
Дочь: Рабинович (Водяницкая) Галина
Мать ребёнка: Морозова-Водяницкая (Морозова) Нина
Смерть
30.11.1971
Севастополь, Украинская ССР