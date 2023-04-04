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Водяницкий Владимир

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Место рождения

Красноград, Харківська область

Дата рождения

05.01.1893

Дата смерти

30.11.1971

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1918 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1893

Отец: Водяницкий Алексей

Мать: не указана

Красноград, Харківська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Морозова-Водяницкая (Морозова) Нина

Работа или профессия
Неизвестно
биолог
Рождение ребёнка
26.08.1918

Дочь: Рабинович (Водяницкая) Галина

Мать ребёнка: Морозова-Водяницкая (Морозова) Нина

Смерть
30.11.1971
Севастополь, Украинская ССР

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