Морозова-Водяницкая (Морозова) Нина
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.01.1893
Дата смерти10.08.1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Водяницкий Владимир
Работа или профессия
Неизвестно
альголог-гидробиолог, доктор биологических наук, профессор
Рождение ребёнка
26.08.1918
Дочь: Рабинович (Водяницкая) Галина
Отец ребёнка: Водяницкий Владимир
Смерть
10.08.1954