Морозова-Водяницкая (Морозова) Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова-Водяницкая (Морозова) Нина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.01.1893

Дата смерти

10.08.1954

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1918 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Водяницкий Владимир

Работа или профессия
Неизвестно
альголог-гидробиолог, доктор биологических наук, профессор
Рождение ребёнка
26.08.1918

Дочь: Рабинович (Водяницкая) Галина

Отец ребёнка: Водяницкий Владимир

Смерть
10.08.1954

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