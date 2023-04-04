Васильев Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смерти1907
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
начальник Московского отделения Общего архива Главного штаба
Рождение ребёнка
26.11.1897
Сын: Васильев Николай
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
22.10.1900
Сын: Васильев Сергей
Мать ребёнка: ?
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1907