Васильев Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильев Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

1907

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
начальник Московского отделения Общего архива Главного штаба
Рождение ребёнка
26.11.1897

Сын: Васильев Николай

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
22.10.1900

Сын: Васильев Сергей

Мать ребёнка: ?

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1907

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