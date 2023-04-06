(Мясникова) Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Мясникова) Варвара

(Мясникова) Варвара

avatar

Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

05.10.1900

Дата смерти

25.04.1978

Пол

Женский

Отец

Мать

1877 г.р.

Муж

1900 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1900

Отец: Мясников Сергей

Мать: Мясникова Анастасия

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Васильев Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Сергей

Работа или профессия
Неизвестно
актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР (1935)
Смерть
25.04.1978
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close