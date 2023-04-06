(Мясникова) Варвара
Место рождения
Дата рождения05.10.1900
Дата смерти25.04.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1900
Отец: Мясников Сергей
Мать: Мясникова Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Васильев Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Васильев Сергей
Работа или профессия
Неизвестно
актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР (1935)
Смерть
25.04.1978
Москва, город федерального значения Москва