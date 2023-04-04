Мясникова Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смерти1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1899
Сын: Мясников Алексей
Отец ребёнка: Мясников Сергей
Рождение ребёнка
05.10.1900
Дочь: (Мясникова) Варвара
Отец ребёнка: Мясников Сергей
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1942