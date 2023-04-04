Мясникова Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мясникова Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

1942

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1899

Сын: Мясников Алексей

Отец ребёнка: Мясников Сергей

Рождение ребёнка
05.10.1900

Дочь: (Мясникова) Варвара

Отец ребёнка: Мясников Сергей

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1942

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