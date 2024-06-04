Шатунова Лукерья Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1658
Дата смертиПосле 1717
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1658
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1686
Сын: Шатунов Иван Кузьмин
Отец ребёнка: Шатунов Кузьма Васильев (Андронов)
Рождение ребёнка
Около 1691
Сын: Шатунов Наум Кузьмин
Отец ребёнка: Шатунов Кузьма Васильев (Андронов)
Рождение ребёнка
Около 1692
Отец ребёнка: Шатунов Кузьма Васильев (Андронов)
Рождение ребёнка
Около 1695
Сын: Шатунов Степан (Епифан) Кузьмин
Отец ребёнка: Шатунов Кузьма Васильев (Андронов)
Смерть
После 1717