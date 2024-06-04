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Шатунова Лукерья Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1658

Дата смерти

После 1717

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1662 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1658

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шатунов Кузьма Васильев (Андронов)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1686

Сын: Шатунов Иван Кузьмин

Отец ребёнка: Шатунов Кузьма Васильев (Андронов)

Рождение ребёнка
Около 1691

Сын: Шатунов Наум Кузьмин

Отец ребёнка: Шатунов Кузьма Васильев (Андронов)

Рождение ребёнка
Около 1692

Сын: Шатунов Парфен Кузьмин

Отец ребёнка: Шатунов Кузьма Васильев (Андронов)

Рождение ребёнка
Около 1695

Сын: Шатунов Степан (Епифан) Кузьмин

Отец ребёнка: Шатунов Кузьма Васильев (Андронов)

Смерть
После 1717
Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область

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