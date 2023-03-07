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Шатунов Иван Кузьмин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1686

Дата смерти

1752

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1686

Отец: Шатунов Кузьма (Андронов)

Мать: Шатунова Лукерья Петрова

Рождение ребёнка
Около 1714

Дочь: Параскева Иванова

Мать ребёнка: Шатунова Евгения Трофимова

Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1716

Дочь: Наталья Иванова

Мать ребёнка: Шатунова Евгения Трофимова

Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1722

Дочь: Копосова Настасья Иванова

Мать ребёнка: Шатунова Евгения Трофимова

Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1730

Сын: Шатунов Елисей Иванов

Мать ребёнка: Шатунова Евгения Трофимова

Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шатунова Евгения Трофимова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1752
Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область