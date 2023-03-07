Шатунов Иван Кузьмин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1686
Дата смерти1752
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1686
Рождение ребёнка
Около 1714
Дочь: Параскева Иванова
Мать ребёнка: Шатунова Евгения Трофимова
Рождение ребёнка
Около 1716
Дочь: Наталья Иванова
Мать ребёнка: Шатунова Евгения Трофимова
Рождение ребёнка
Около 1722
Дочь: Копосова Настасья Иванова
Мать ребёнка: Шатунова Евгения Трофимова
Рождение ребёнка
Около 1730
Мать ребёнка: Шатунова Евгения Трофимова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1752