Шатунова Евгения Трофимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шатунова Евгения Трофимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1686

Дата смерти

После 1750

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1686 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1686

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1714

Дочь: Параскева Иванова

Отец ребёнка: Шатунов Иван Кузьмин

Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1716

Дочь: Наталья Иванова

Отец ребёнка: Шатунов Иван Кузьмин

Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1722

Дочь: Копосова Настасья Иванова

Отец ребёнка: Шатунов Иван Кузьмин

Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1730

Сын: Шатунов Елисей Иванов

Отец ребёнка: Шатунов Иван Кузьмин

Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шатунов Иван Кузьмин

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1750
Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область
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