Шатунова Евгения Трофимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1686
Дата смертиПосле 1750
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1686
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1714
Дочь: Параскева Иванова
Отец ребёнка: Шатунов Иван Кузьмин
Рождение ребёнка
Около 1716
Дочь: Наталья Иванова
Отец ребёнка: Шатунов Иван Кузьмин
Рождение ребёнка
Около 1722
Дочь: Копосова Настасья Иванова
Отец ребёнка: Шатунов Иван Кузьмин
Рождение ребёнка
Около 1730
Отец ребёнка: Шатунов Иван Кузьмин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шатунов Иван Кузьмин
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1750