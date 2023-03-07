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Шатунов Кузьма (Андронов)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1662

Дата смерти

1724

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1662

Отец: Шатунов Андрей (Андрюшка) Михайлов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1686

Сын: Шатунов Иван Кузьмин

Мать ребёнка: Шатунова Лукерья Петрова

Рождение ребёнка
Около 1691

Сын: Шатунов Наум Кузьмин

Мать ребёнка: Шатунова Лукерья Петрова

Рождение ребёнка
Около 1692

Сын: Шатунов Парфен Кузьмин

Мать ребёнка: Шатунова Лукерья Петрова

Рождение ребёнка
Около 1695

Сын: Шатунов Степан (Епифан) Кузьмин

Мать ребёнка: Шатунова Лукерья Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шатунова Лукерья Петрова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1724
Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область
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