Шатунов Кузьма (Андронов)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1662
Дата смерти1724
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1662
Отец: Шатунов Андрей (Андрюшка) Михайлов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1686
Сын: Шатунов Иван Кузьмин
Мать ребёнка: Шатунова Лукерья Петрова
Рождение ребёнка
Около 1691
Сын: Шатунов Наум Кузьмин
Мать ребёнка: Шатунова Лукерья Петрова
Рождение ребёнка
Около 1692
Мать ребёнка: Шатунова Лукерья Петрова
Рождение ребёнка
Около 1695
Сын: Шатунов Степан (Епифан) Кузьмин
Мать ребёнка: Шатунова Лукерья Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шатунова Лукерья Петрова
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1724