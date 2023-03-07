Шатунов Парфен Кузьмин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шатунов Парфен Кузьмин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1692

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1692

Отец: Шатунов Кузьма (Андронов)

Мать: Шатунова Лукерья Петрова

Рождение ребёнка
Около 1709

Сын: Шатунов Федор Парфенов

Мать ребёнка: Шатунова Татьяна Алексеева

Рождение ребёнка
Около 1711

Сын: Шатунов Никита Парфенов

Мать ребёнка: Шатунова Татьяна Алексеева

Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1715

Сын: Шатунов Тимофей Парфенов

Мать ребёнка: Шатунова Татьяна Алексеева

Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1719

Сын: Шатунов Никита (мл) Парфенов

Мать ребёнка: Шатунова Татьяна Алексеева

Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1722

Дочь: Катерина Парфенова

Мать ребёнка: Шатунова Татьяна Алексеева

Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1727

Дочь: Офросинья Парфенова

Мать ребёнка: Шатунова Анна Антонова

Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1727

Сын: Шатунов Варфоломей Парфенов

Мать ребёнка: Шатунова Анна Антонова

Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1734

Сын: Шатунов Семен Парфенов

Мать ребёнка: Шатунова Анна Антонова

Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1735

Сын: Шатунов Родион Парфенов

Мать ребёнка: Шатунова Анна Антонова

Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1737

Сын: Шатунов Павел Парфенов

Мать ребёнка: Шатунова Анна Антонова

Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1742

Дочь: Марина Парфенова

Мать ребёнка: Шатунова Анна Антонова

Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шатунова Анна Антонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шатунова Татьяна Алексеева

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1762
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