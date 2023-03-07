Шатунов Парфен Кузьмин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1692
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1692
Рождение ребёнка
Около 1709
Мать ребёнка: Шатунова Татьяна Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1711
Мать ребёнка: Шатунова Татьяна Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1715
Мать ребёнка: Шатунова Татьяна Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1719
Сын: Шатунов Никита (мл) Парфенов
Мать ребёнка: Шатунова Татьяна Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1722
Дочь: Катерина Парфенова
Мать ребёнка: Шатунова Татьяна Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1727
Дочь: Офросинья Парфенова
Мать ребёнка: Шатунова Анна Антонова
Рождение ребёнка
Около 1727
Сын: Шатунов Варфоломей Парфенов
Мать ребёнка: Шатунова Анна Антонова
Рождение ребёнка
Около 1734
Мать ребёнка: Шатунова Анна Антонова
Рождение ребёнка
Около 1735
Мать ребёнка: Шатунова Анна Антонова
Рождение ребёнка
Около 1737
Мать ребёнка: Шатунова Анна Антонова
Рождение ребёнка
Около 1742
Дочь: Марина Парфенова
Мать ребёнка: Шатунова Анна Антонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шатунова Анна Антонова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762