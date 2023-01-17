Вяткина (Гусарова) Раиса Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вяткина (Гусарова) Раиса Ивановна

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Место рождения

Букени, Омарская волость, Мамадышский уезд

Дата рождения

04.05.1939

Пол

Женский

Отец

1920 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1939 г.р.

Дети

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1939

Отец: Гусаров Иван Алексеевич

Мать: скрыто настройками приватности

Букени, Омарская волость, Мамадышский уезд
Бракосочетание
31.12.1963

Муж: Вяткин Владимир Константинович

Рождение ребёнка
01.10.1964

Дочь: Ермакова Наталия Владимировна

Отец ребёнка: Вяткин Владимир Константинович

Березники, город Березники, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

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