Вяткина (Гусарова) Раиса Ивановна
Место рождения
Дата рождения04.05.1939
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1939
Отец: Гусаров Иван Алексеевич
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
31.12.1963
Рождение ребёнка
01.10.1964
Дочь: Ермакова Наталия Владимировна
Отец ребёнка: Вяткин Владимир Константинович
Березники, город Березники, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан