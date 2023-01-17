Ермакова (Вяткина) Наталия Владимировна
Место рождения
Дата рождения01.10.1964
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1964
Бракосочетание
31.01.1987
Крымск, Крымский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
06.01.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ермаков Евгений Федорович
Рождение ребёнка
04.05.1994
Дочь: Павлова Татьяна Евгеньевна
Отец ребёнка: Ермаков Евгений Федорович