Ермакова (Вяткина) Наталия Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермакова (Вяткина) Наталия Владимировна

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Место рождения

Березники, город Березники, Пермский край

Дата рождения

01.10.1964

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1964

Отец: Вяткин Владимир Константинович

Мать: Вяткина Раиса Ивановна

Березники, город Березники, Пермский край
Бракосочетание
31.01.1987

Муж: Ермаков Евгений Федорович

Крымск, Крымский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
06.01.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ермаков Евгений Федорович

Рождение ребёнка
04.05.1994

Дочь: Павлова Татьяна Евгеньевна

Отец ребёнка: Ермаков Евгений Федорович

Березники, город Березники, Пермский край
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