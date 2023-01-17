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Ермаков Евгений Федорович

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Место рождения

Крымск, Крымский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

29.04.1963

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1963

Отец: Ермаков Фёдор Александрович

Мать: Ермакова Валентина Ивановна

Крымск, Крымский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
31.01.1987

Жена: Ермакова Наталия Владимировна

Крымск, Крымский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
06.01.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ермакова Наталия Владимировна

Рождение ребёнка
04.05.1994

Дочь: Павлова Татьяна Евгеньевна

Мать ребёнка: Ермакова Наталия Владимировна

Березники, город Березники, Пермский край
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