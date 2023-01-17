Ермаков Евгений Федорович
Место рождения
Дата рождения29.04.1963
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1963
Бракосочетание
31.01.1987
Рождение ребёнка
06.01.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ермакова Наталия Владимировна
Рождение ребёнка
04.05.1994
Дочь: Павлова Татьяна Евгеньевна
Мать ребёнка: Ермакова Наталия Владимировна
Березники, город Березники, Пермский край