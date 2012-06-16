Ермакова (Королева) Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермакова (Королева) Валентина Ивановна

Место рождения

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область

Дата рождения

01.01.1936

Дата смерти

16.06.2012

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1936

Отец: Королев Иван

Мать: Королёва (Юрина) Александра Демьяновна

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермаков Фёдор Александрович

Рождение ребёнка
13.07.1955

Сын: Ермаков Александр Федорович

Отец ребёнка: Ермаков Фёдор Александрович

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.04.1963

Сын: Ермаков Евгений Федорович

Отец ребёнка: Ермаков Фёдор Александрович

Крымск, Крымский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
16.06.2012
Крымск, Крымский муниципальный район, Краснодарский край

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