Ермакова (Королева) Валентина Ивановна
Место рождения
Дата рождения01.01.1936
Дата смерти16.06.2012
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1936
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.07.1955
Сын: Ермаков Александр Федорович
Отец ребёнка: Ермаков Фёдор Александрович
Рождение ребёнка
29.04.1963
Сын: Ермаков Евгений Федорович
Отец ребёнка: Ермаков Фёдор Александрович
Смерть
16.06.2012