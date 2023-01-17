Гусаров Иван Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1920
Дата смертиПосле 1941
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: Гусаров Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.05.1939
Дочь: Вяткина Раиса Ивановна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Букени, Омарская волость, Мамадышский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
После 1941