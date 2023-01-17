Гусаров Иван Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГусаров Иван Алексеевич

Гусаров Иван Алексеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Дата смерти

После 1941

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Гусаров Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.05.1939

Дочь: Вяткина Раиса Ивановна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Букени, Омарская волость, Мамадышский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
После 1941
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close