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Евдокия Наумова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1725

Дата смерти

1776 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: Наум Яковлев

Мать: Ирина Васильева

Бракосочетание
08.11.1742 ст.

Муж: Иван Прокопьев

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1750 ст.

Дочь: Агафья Иванова

Отец ребёнка: Иван Прокопьев

Иншаково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1753 ст.

Дочь: Акулина Иванова

Отец ребёнка: Иван Прокопьев

Иншаково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1754 ст.

Сын: Никита Иванов

Отец ребёнка: Иван Прокопьев

Иншаково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1762 ст.

Сын: Василий Иванов

Отец ребёнка: Иван Прокопьев

Иншаково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1765 ст.

Сын: Тимофей Иванов

Отец ребёнка: Иван Прокопьев

Иншаково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
1776 ст.
Макеево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

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