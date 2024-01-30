Евдокия Наумова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1725
Дата смерти1776 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: Наум Яковлев
Мать: Ирина Васильева
Бракосочетание
08.11.1742 ст.
Муж: Иван Прокопьев
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1750 ст.
Дочь: Агафья Иванова
Отец ребёнка: Иван Прокопьев
Рождение ребёнка
1753 ст.
Дочь: Акулина Иванова
Отец ребёнка: Иван Прокопьев
Рождение ребёнка
1754 ст.
Сын: Никита Иванов
Отец ребёнка: Иван Прокопьев
Рождение ребёнка
1762 ст.
Сын: Василий Иванов
Отец ребёнка: Иван Прокопьев
Рождение ребёнка
1765 ст.
Сын: Тимофей Иванов
Отец ребёнка: Иван Прокопьев
Смерть
1776 ст.
Макеево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область