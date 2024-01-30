Ирина Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1697 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1722
Сын: Михаил Наумов
Отец ребёнка: Наум Яковлев
Рождение ребёнка
1725
Дочь: Евдокия Наумова
Отец ребёнка: Наум Яковлев
Рождение ребёнка
1726 ст.
Сын: Карп Наумов
Отец ребёнка: Наум Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Наум Яковлев
Смерть
Неизвестно