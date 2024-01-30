Ирина Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1697 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1695 г.р.

Дети

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1722

Сын: Михаил Наумов

Отец ребёнка: Наум Яковлев

Рождение ребёнка
1725

Дочь: Евдокия Наумова

Отец ребёнка: Наум Яковлев

Рождение ребёнка
1726 ст.

Сын: Карп Наумов

Отец ребёнка: Наум Яковлев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наум Яковлев

Смерть
Неизвестно
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