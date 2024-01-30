Василий Иванов
Место рождения
Дата рождения1762 ст.
Дата смерти17.06.1834 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762 ст.
Отец: Иван Прокопьев
Мать: Евдокия Наумова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Андреева
Взята в деревне Иншаковой, из крестьян помещика Михаила Андреева сына Зыкова
Рождение ребёнка
1779 ст.
Дочь: Аксинья Васильева
Мать ребёнка: Ирина Андреева
Смерть
17.06.1834 ст.
От сляглой