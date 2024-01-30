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Василий Иванов

Место рождения

Иншаково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1762 ст.

Дата смерти

17.06.1834 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762 ст.

Отец: Иван Прокопьев

Мать: Евдокия Наумова

Иншаково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Андреева

Взята в деревне Иншаковой, из крестьян помещика Михаила Андреева сына Зыкова
Рождение ребёнка
1779 ст.

Дочь: Аксинья Васильева

Мать ребёнка: Ирина Андреева

Иншаково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
17.06.1834 ст.
Иншаково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
От сляглой

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